Тела 2 детей нашли на пепелище частного дома под Карталами, третьего ребенка ищут

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В поселке Михайловка (Челябинская область) в результате пожара в одном из домов погибли три малолетних ребенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативное сообщение Уральского регионального центра МЧС.

Горело одно из строений по улице Центральная.

По данным на десять часов утра сотрудники МЧС обнаружили на пепелище тела двух детей. Тело третьего ребенка продолжают искать.

По предварительной информации, дети ночевали дома одни. Причины возгорания уточняются.

Напомним, в субботу, 24 декабря, при пожаре в одноэтажном бараке в Копейске (Челябинская область) погибла семья: 39 и 37-летние супруги, а также девочка 2008 года рождения.