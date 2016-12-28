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Агентство новостей Доступ 1 28 декабря 2016 года, 12:38

Роспотребнадзор просит южноуральцев не водить полупростуженных детей на елку


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Роспотребнадзоре Челябинской области настоятельно рекомендуют родителям не водить полупростуженных детей на елку и в ледовый городок – даже первые признаки ОРВИ, которые пока еще не портят праздничное настроение, уже основательный повод, чтобы остаться дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В надзорном органе напомнили, что любой респираторный вирус, в том числе грипп, передается от человека человеку преимущественно воздушно-капельным путем, а также через руки, которыми мы прикрываем нос и рот во время чихания и кашля.

Больной гриппом заразен за день до появления первых симптомов заболевания и до 7 дней с момента заболевания.

Чтобы предупредить заражение гриппом и ОРВИ в период роста заболеваемости нужно:

- избегать контакта с больными людьми, посещения многолюдных мест (театров, кино, супермаркетов, магазинов и общественного транспорта) и массовых мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень быстро распространяется;

- при посещении массовых мероприятий всегда пользоваться медицинскими масками или респираторами;

- соблюдать меры личной профилактики (тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а так же после пользования общими предметами);

- избегать переохлаждения, вести здоровый образ жизни (делать утреннюю гимнастику, занимайтесь физкультурой, закаляться);

- соблюдать режим работы и отдыха, не переутомляться, больше находиться на свежем воздухе, высыпаться;

- в закрытых помещениях обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярно проводить влажную уборку и проветривание.

В связи с последними событиями – из-за большого числа заболевших детей на неделю раньше на каникулы ушли школьники Магнитогорска, Копейска, Троицка, Агаповского, Коркинского районов и других муниципалитетов,  – южноуральских родителей просят «усилить защиту детей».

«Если вы идете с ребенком на елку, пользуйтесь медицинскими масками. Если ваш ребенок почувствовал недомогание или у него появились признаки острого респираторного заболевания, останьтесь дома! Радость от посещения новогодней елки может быть омрачена осложнениями гриппа. Не подвергайте других лиц риску заражения», – говорится в сообщении.

Напомним, на сегодняшний день в 24 городах и районах Челябинской области превышен эпидемический порог по острым респираторным вирусным заболеваниям и гриппу. За последнюю неделю только в Челябинске простудились почти 18 тыс. горожан.

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Теги: орви, грипп, дети, роспотребнадзор, новости челябинска, простуда
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