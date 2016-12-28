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Агентство новостей Доступ 1 28 декабря 2016 года, 10:00

В 24 муниципалитетах Челябинской области превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 24 городах и районах Челябинской области превышен эпидемический порог по острым респираторным вирусным заболеваниям и гриппу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«С 19 по 25 декабря зарегистрировано свыше 36,6 тыс. случаев ОРВИ, в том числе у 31 заболевшего выявлен грипп», – сообщили в ведомстве.

В Челябинске за тот же период простудились почти 18 тыс. горожан, что выше уровня прошлой, 51-й, недели на 20%.

Рост заболеваемости отмечен в 23 муниципальных образованиях, превышение порогов – в 24: Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Верхнем Уфалее, Копейске, Троицке, Кыштыме, Чебаркуле, а также в Еманжелинском, Коркинском, Чебаркульском, Октябрьском, Агаповском, Верхнеуральском, Карталинском, Варненском, Нязепетровском, Кунашакском, Саткинском, Сосновском, Красноармейском, Нагайбакском, Кусинском и Катав-Ивановском районах.

Напомним, из-за большого числа заболевших детей на неделю раньше на каникулы ушли школьники Магнитогорска, Копейска, Троицка, Агаповского, Коркинского районов и других муниципалитетов.

С 23 декабря в медицинских и социальных организациях Челябинской области введен карантин: медики и пациенты обязаны носить специальные маски, посещение больных в стационарах запрещено.

Санитарные врачи говорят, что новогодние каникулы снизят рост заболеваемости и прогнозируют вторую волну после выхода школьников на учебу – в конце января.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает, что любой респираторный вирус, в том числе и грипп, передается от человека человеку преимущественно воздушно-капельным путем, а также контактным путем, в том числе через руки, которыми мы прикрываем нос и рот во время чихания и кашля. Больной гриппом заразен за день до появления первых симптомов и до семи дней с момента заболевания.

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Теги: орви, эпидемия гриппа, роспотребнадзор, новости челябинска
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