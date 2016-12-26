Роспотребнадзор на месяц запретил продажу спиртосодержащей продукции в стране

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Роспотребнадзор на месяц остановил розничную продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения – запрет введен во исполнение поручения премьер-министра Дмитрия Медведева о противодействии случаям, подобным массовому отравлению людей средством для ванн в Иркутске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как говорится в тексте постановления на сайте ведомства, юридические лица и индивидуальные предприниматели с 26 декабря обязаны приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. Исключение сделано лишь для парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

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Напомним, с 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутсткой области отравились суррогатным спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник», 75 человек скончались. В регионе введен режим ЧС. Здесь запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов.