Южноуральские полицейские изъяли почти полмиллиона бутылок лосьонов и настойки боярышника

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские полицейские изъяли почти полмиллиона бутылок лосьонов и настойки боярышника – тотальная проверка «злачных» мест в двух самых крупных городах области, Челябинске и Магнитогорске, прошла после трагедии в Иркутске, где из-за отравления суррогатным алкоголем погибли более 70 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского Главка.

Сообщается, что в ходе проверки магазинов и киосков полицейские собрали свыше 435 тыс. бутылочек спиртосодержащей продукции. В их руки попали «Настойка боярышника», лосьоны «Огуречный», «Крапива», «Хлебный», «Перцовый тоник», которые продавались под видом лекарственных, косметических и бытовых средств.

Сейчас все бутылочки направлены на экспертизу в лабораторию, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные. В косметическом средстве был обнаружен метиловый спирт. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, а также запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.

Накануне Владимир Путин дал ряд поручений, рассчитанных на то, чтобы избежать повторения отравлений и гибели людей.