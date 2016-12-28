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Агентство новостей Доступ 1 28 декабря 2016 года, 09:44

Открылся главный ледовый городок Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 27 декабря состоялось открытие ледового городка на площади Революции – для жителей здесь возведено 25 фигур и семь горок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Темой городка стал чемпионат России по фигурному катанию, который прошел в столице Южного Урала в декабре. На площади можно увидеть фигуры мультипликационных героев на коньках, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и огромные ледяные коньки.

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Для изготовления 25 фигур и горок исполнителям понадобилось почти 2 тыс. кубометров льда. Стоимость проекта 10 млн рублей, включая возведение, иллюминацию, развлекательные мероприятия, охрану правопорядка, уборку территории и последующий демонтаж городка.

На открытии городка подведены итоги V Jткрытого областного конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала», победителями стали Карина Юсупова и Алексей Багин, второе место разделили две пары – Андрей Дрыгин и Елена Блажеева, Алена Бобловская и Иван Яковлев. Третьими стали Ольга Подосенова и Владислав Чирков. Приз зрительских симпатий достался Алене Бобловской и Кириллу Севостьянову.

Напомним, 31 декабря все желающие смогут встретить Новый год на главной площади в Челябинске. Здесь установят экран, где будет трансляция поздравления президента России, после чего состоится праздничный салют из 1,7 тыс. залпов. С 23.00 начнется концерт, в котором примут участие известные исполнители и группы Челябинска.

Фото пресс-службы мэрии Челябинска

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Теги: новый год, ледовый городок, новости челябинска
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