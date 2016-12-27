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Агентство новостей Доступ 1 27 декабря 2016 года, 12:36

Для жителей Челябинска подготовлено 50 новогодних концертов и мероприятий


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Для жителей Челябинска подготовлено 50 новогодних концертов и мероприятий – безопасность граждан на массовых мероприятиях обеспечат сотрудники силовых структур, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления культуры города.

Так, в центре искусств «Театр+Кино» пройдет праздничный спектакль «Однажды в Антарктиде 31 декабря» по сценарию челябинского драматурга Олега Мясникова, а также «Новый год начинается весной, или Как шуршит время». Кинотеатр «Знамя» все праздники будет транслировать российские анимационные семейные фильмы.

«Марафон детских новогодних мероприятий проходит в библиотеках, школах искусств и учреждениях клубного типа. Так, 28 и 29 декабря в Центральной детской библиотеке состоятся елки для самых маленьких, куда могут прийти все желающие», – рассказал начальник управления Дмитрий Назаров.

Дети с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей в декабре участвовали в фестивале «Рождественский блюз», а 29 декабря артисты Нового художественного театра проведут представление от Деда Мороза и Снегурочки для детей, находящихся на длительном лечении в медучреждениях.

«На площади Революции нововведением станет большой телевизионный экран, где будет транслироваться поздравление президента России Владимира Путина. После этого состоится праздничный салют из 1,7 тыс. залпов. С одиннадцати вечера 31 декабря на площади будут выступать известные исполнители и группы Челябинска, концерт продлится до двух ночи», – рассказал Назаров.

Отметим, что перед началом мероприятия центральная площадь будет обследована специалистами и кинологами, после чего охрану общественного порядка будут осуществлять бойцы ЧОПа.

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Теги: новый год, афиша, новости челябинска
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