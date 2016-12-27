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Агентство новостей Доступ 1 27 декабря 2016 года, 20:35

Из-за гибели 3 девочек на пожаре возбуждено уголовное дело


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По факту гибели трех маленьких девочек на пожаре в Карталинском районе возбуждено уголовное дело – следователи, в том числе, устанавливают степень вины мамы, оставившей дочек без присмотра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, трагический пожар произошел поздним вечером 24 декабря 2016 года в одном из частных домов деревни Михайловка. По предварительным данным, в ночное время мать погибших пошла к соседке, когда в доме началось возгорание – начал плавиться провод обогревателя. К возвращению женщины дом был уже охвачен огнем. В ходе ликвидации возгорания из-под завалов были извлечены тела годовалой, четырех- и шестилетней девочек.

«По факту гибели малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных лиц», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Он добавил, что в ходе расследования уголовного дела в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

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Теги: пожар, дети погибли, гибель людей на пожаре, новости карталов
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