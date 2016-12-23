Экс-гендиректор «Гринфлайта» обвиняется в злоупотреблении на 6 млрд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экс-гендиректору челябинской строительной компании «Гринфлайт» Сергею Мануйлову предъявлено официальное обвинение в злоупотреблении полномочиями на 6 млрд рублей – сейчас Мануйлову, занимающему пост заместителя руководителя компании, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как говорится в официальном ответе ГСУ МВД по Челябинской области на запрос дольщицы компании Евгении Селявко, обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) предъявлено Мануйлову в рамках расследования уголовного дела по факту хищения порядка 6 млрд рублей средств дольщиков «Гринфлайта», уточняет «Коммерсант».

Из ответа также следует, что обстоятельства банкротства компании «Гринфлайт» (введена процедура наблюдения до марта 2017 года) стали результатом отдельной проверки управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. По итогам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, говорится в ответе.

Напомним, Сергей Мануйлов в 2010-2013 годах занимал должность заместителя главы администрации Челябинска, председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям. В августе 2013 стал генеральным директором компании «Гринфлайт», покинул должность осенью 2015, однако позже вновь был утвержден на пост главы компании. В июне 2016 года решением общего собрания учредителей гендиректором ООО «Гринфлайт» был назначен владелец треста «Магнитострой» (Магнитогорск) Олег Лакницкий. Сергей Мануйлов стал его заместителем.

В июле 2016 года по факту нарушений прав дольщиков «Гринфлайта» возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В сентябре срок доследственной проверки по делу был продлен до 14 января 2017 года.

Напомним, проблемы у челябинского застройщика начались еще в 2014 году. Южноуральцы, заключившие с компанией «Гринфлайт» договоры долевого участия в строительстве, стали массово обращаться в суд с требованием выплаты компенсации за перенос сроков сдачи домов. В 2015 году финансовый кризис обострился, в результате строительство 28 зданий в жилом районе Академ Riverside было заморожено. При этом 13 из них находились уже в завершающей стадии и готовились к сдаче в эксплуатацию. ООО «Гринфлайт» не исполнило обязательства по договорам долевого участия, оставив без квартир почти 6 тыс. дольщиков. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, «бывшее руководство данной организации, действуя через сторонние коммерческие структуры, заключило договоры с более чем 3,9 тыс. граждан на долевое строительство 29 жилых домов на общую сумму свыше 8 млрд рублей. В дальнейшем обязательства по 2,9 тыс. договоров своевременно выполнены не были, квартиры участникам долевого строительства не предоставлены, строительно-монтажные работы приостановлены, а полученные от дольщиков финансовые средства израсходованы на цели, не связанные с выполнением договорных обязательств».