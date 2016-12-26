Путин поздравит челябинцев с Новым годом на площади Революции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В новогоднюю ночь в центре Челябинска будут транслировать поздравление Путина и кадры из «Голубых огоньков» прошлых лет – об этом в понедельник, 26 декабря, в ходе последней «аппаратки» года сообщил начальник Управления культуры города Дмитрий Назаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Он отметил, что праздничная программа на площади Революции начнется в 23.00, а закончится в 02.00. За 15 минут до начала праздника весь ледовый городок обследуют на наличие «подозрительных пакетов и посторонних предметов». Всю ночь здесь будут дежурить полицейские, частные охранники, медики и пожарные.

«В этом году мы поставим большой экран, настроим телевизионное сообщение, чтобы перед боем курантов все гости ледового городка смогли увидеть и услышать поздравление Владимира Путина. Также с экрана будут транслирновать кадры из любимых "Голубых огоньков" прошлых лет», – говорит Назаров.

Кульминацией праздника станет пятиминутный фейерверк – за это время планируется сделать порядка 1 700 выстрелов. «В целом челябинцев ждет очень интересная программа. Будут выступать известные южноуральские музыканты и коллективы», – приглашает горожан начальник профильного управления.

На вопрос, как люди будут добираться после праздника домой в два часа ночи, – Назаров отметил, что общественный транспорт организовываться не будет – «только такси по новогоднему тарифу».

Напомним, сегодня, в связи с трауром по погибшим в крушении самолета под Сочи, в котором погибли 92 человека, отменено торжественное открытие ледового городка. Праздник перенесли на вторник, 27 декабря.