На Южном Урале впервые вручат медаль за жизнь с диабетом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области впервые вручат медаль Джослина пациентке, прожившей 50 лет с сахарным диабетом первого типа, – во всем мире насчитывается около 4 тыс. получателей награды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Награда Джослина «За 50-летнюю жизнь с диабетом» вручается с 1970 года людям, прожившим полвека и более с этим серьезным заболеванием. Во всем мире таких пациентов насчитывается всего около 4 тыс. человек, из них 37 – в России. В Челябинской области это первый случай вручения медали Джослина. Еще по одному лауреату есть в Тюменской и Курганской областях.

«Диабет – серьезное заболевание, однако если внимательно относиться к своему здоровью, можно жить полной жизнью. Пример нашей пациентки это наглядно подтверждает. Вместе с лечащим врачом они добились того, что женщина ведет активный образ жизни, работает, имеет дочь и уже стала бабушкой. Пациенты, которым поставлен диагноз, должны обязательно соблюдать все рекомендации лечащего врача. Остальным мы рекомендуем регулярно проверять уровень сахара в крови, следить за давлением – ведь чем раньше будет установлена угроза диабета, тем легче пресечь дальнейшее развитие заболевания и контролировать его», – отметила главный эндокринолог Минздрава Челябинской области Валерия Тюльганова.

Торжественное вручение медали состоится в рамках научно-практической конференции «Жить, побеждая диабет!» 24 декабря. В рамках конференции все желающие смогут сделать скрининг глюкозы в крови и измерить артериальное давление.