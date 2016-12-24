Кабмин выделил Челябинской области почти 600 млн на лекарства и медизделия

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство РФ распределило между регионами 31,6 млрд рублей на лекарства и медицинские изделия – в 2017 году Челябинской области на эти цели выделено 592 млн 885,2 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Распоряжение председателя кабмина Дмитрия Медведева опубликовано сегодня, 24 декабря 2016 года, на его официальном сайте.

«Утверждено распределение в 2017 году субвенций бюджетам субъектов Федерации в размере 31,609 млрд рублей», – говорится в справке к документу.

Трансферты выделяются на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.