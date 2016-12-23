Пт, 23.12.2016, 14:42 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяКомментарии
Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 11:30

Борис Дубровский: Конькобежцы и болельщики всего мира потеряли красивый праздник


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) об переносе этапа Кубка мира из Челябинска.

- Мы огорчены решением, принятым в четверг Международным союзом конькобежцев. Конечно, оно не было для нас неожиданным – учитывая всю ту искусственную и несправедливую шумиху, которая сформирована в последнее время вокруг российского спорта и наших спортсменов, включая паралимпийцев.

Я считаю, что любители конькобежного спорта всего мира потеряли очень красивый праздник и в нашем лице – ответственных организаторов. Вчера у Челябинске с большим успехом, очень красочно, открылся чемпионат России по фигурному катанию. Федерация и отдельные ее представители отмечают самый высокий уровень организации соревнований. Я абсолютно уверен, что этап кубка мира по конькобежному спорту прошел бы в Челябинске на очень достойном уровне.

Жаль, что политика вмешивается в спорт, это точно не идет ему на пользу. Но мы готовы, в случае если Международный союз конькобежцев снова пересмотрит свое решение, провести этап кубка мира в Челябинске.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: борис дубровский, конькобежный спорт, допинг, новости челябинска, новости спорта
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Комментарии»

20 декабря, 09:54
Борис Дубровский: Вопрос о приватизации общежитий нужно проработать точечно
07 декабря, 12:44
Борис Дубровский: Путин поддержал наши экологические инициативы
01 декабря, 18:56
Олег Дубровин: Важно объединить разрозненные движения граждански активного населения в мощное русло
01 декабря, 17:02
Владимир Мякуш: Интрига вокруг Послания президента оправдалась
01 декабря, 15:40
Борис Дубровский: Административные барьеры на Южном Урале будут не сняты, а снесены!
28 ноября, 14:52
Александр Кузнецов: Кадровый резерв нужно формировать, начиная с детсада
18 ноября, 15:03
Сергей Кремлев: Более 1 тыс. жителей Южного Урала нуждаются в пересадке почки
07 ноября, 17:35
Андрей Пшеницын: Из-за Счетной палаты нам придется обращаться к экстрасенсам
27 октября, 16:35
Хамит Мавлияров: Южный Урал имеет серьезный потенциал строительного сообщества
10 октября, 16:58
Сергей Смольников: российско-казахстанский форум в Челябинске – еще один шаг к саммиту ШОС-2020
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость