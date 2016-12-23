Борис Дубровский: Конькобежцы и болельщики всего мира потеряли красивый праздник

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) об переносе этапа Кубка мира из Челябинска.

- Мы огорчены решением, принятым в четверг Международным союзом конькобежцев. Конечно, оно не было для нас неожиданным – учитывая всю ту искусственную и несправедливую шумиху, которая сформирована в последнее время вокруг российского спорта и наших спортсменов, включая паралимпийцев.

Я считаю, что любители конькобежного спорта всего мира потеряли очень красивый праздник и в нашем лице – ответственных организаторов. Вчера у Челябинске с большим успехом, очень красочно, открылся чемпионат России по фигурному катанию. Федерация и отдельные ее представители отмечают самый высокий уровень организации соревнований. Я абсолютно уверен, что этап кубка мира по конькобежному спорту прошел бы в Челябинске на очень достойном уровне.

Жаль, что политика вмешивается в спорт, это точно не идет ему на пользу. Но мы готовы, в случае если Международный союз конькобежцев снова пересмотрит свое решение, провести этап кубка мира в Челябинске.