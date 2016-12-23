ISU отказался проводить финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организацию.

Решение ISU продиктовано рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Совет ISU пришел к выводу, что в это трудное время и при чрезвычайных обстоятельствах благоразумно не организовывать мероприятие ISU (в Челябинске. – Прим. АН "Доступ"), изменив свою прежнюю позицию в этом отношении. Относительно соревнований, которые запланированы в России в течение сезона-2017/18, Совет организации решил внимательно следить за развитием событий и принять решение в начале 2017 года», – говорится в релизе.

Напомним, этап Кубка мира в Челябинске был запланирован на 10-12 марта 2017 года.

Добавим, что в городе до 25 декабря проходит чемпионат России по фигурному катанию на коньках.