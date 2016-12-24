Курение в пьяном состоянии могло стать причиной гибели семьи при пожаре в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Неосторожность при курении могла привести к возникновению пожара в одноэтажном бараке в Копейске (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, происшествие случилось сегодня, 24 декабря 2016 года: загорелась одна из восьми квартир одноэтажного барака по улице Пухлякова.

«К моменту прибытия огнеборцев запах гари распространился по подъезду. Жильцы эвакуировались самостоятельно. С их слов стало известно, что в горевшей квартире жила семья, но дверь никто не открывал», – сообщили в пресс-центре регионального управления МЧС.

Пожарные проникли в помещение через окно, рядом обнаружили тело 39-летнего мужчины. «В той же комнате на матрасе были найдены женщина 1979 года рождения и ее 8-летняя дочь. В квартире горели разбросанные вещи. Семья отравилась продуктами горения. Их сразу же эвакуировали на улицу и передали сотрудникам скорой медпомощи, однако через некоторое время врачи констатировали смерть всех пострадавших», – уточнили спасатели.

Как следует из сообщения, «в погибшей семье взрослые любили выпить и покурить».

«По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении», – резюмировали в МЧС.

Добавим, что проверку по факту гибели людей начал Следственный комитет.