В Копейске при пожаре погибли три человека, включая ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В результате пожара в частном доме в Копейске (Челябинская область) погибла семья, в том числе 7-летний ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пожар случился утром 24 декабря в доме 5 по улице Пухлякова.

«Во время тушения возгорания сотрудниками МЧС обнаружены тела мужчины, женщины и их 7-летней дочери. При осмотре их тел повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», – сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По его словам, Следственным комитетом по факту гибели людей организована проверка. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.