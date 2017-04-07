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Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 10:57

18+ Жителя поселка осудят за смертельное избиение 2 женщин под Каслями


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель поселка Береговой (Каслинский район, Челябинская область) предстанет перед судом за причинение смерти двум пенсионеркам – в доме, где происходила расправа, спали сын и муж одной из потерпевших, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в феврале 2017 года в одном из домов, где компания распивала спиртное. Когда муж и сын хозяйки уже уснули, женщина и ее подруга рассорились с 30-летним гостем. Мужчина набросился на пенсионерок, нанося им множество ударов руками и ногами. Выместив на женщинах злость, гость ушел. Потерпевшие скончались от травм через несколько часов. При задержании злоумышленник отрицал свою вину, однако на его теле и одежде была обнаружена кровь погибших, которую он не смыл.

«Мужчина был арестован. В рамках следствия был проведен весь комплекс экспертных исследований, в том числе судебная психиатрическая, генетическая, медико-криминалистическая, дактилоскопическая. Собрано достаточно доказательств причастности обвиняемого к причинению потерпевшим тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Срок предварительного следствия составил 27 суток. Дело было передано в суд для рассмотрения по существу», – рассказал руководитель СО по Каслям СУ СКР по Челябинской области Алексей Ермолаев.

Напомним, трупы 62- и 63-летней женщин со следами избиения обнаружили муж и сын одной из них, проснувшиеся утром после пьянки. В квартире не оказалось только гостя, выпивавшего с ними накануне.

Ольга Плеханова

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Теги: двойное убийство, новости каслей, трупы пенсионерок
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