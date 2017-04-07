Жителя Казахстана поймали за контрабанду 600 граммов гашиша на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителя Казахстана поймали на Южном Урале за контрабанду 600 граммов гашиша – задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Стражи порядка поймали 45-летнего гражданина Казахстана, который с мая по август 2016 года незаконно переместил через российско-казахстанскую границу (КПП «Бугристое» Челябинской области) 610,3 грамма гашиша и хранил его для сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере).

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.