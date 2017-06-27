Жительницу Магнитогорска осудят за хищение 87 млн рублей у пайщиков кооператива

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Магнитогорска (Челябинская область), построившая финансовую пирамиду почти на 90 млн рублей, предстанет перед судом за обман более 250 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по делу в отношении горожанки, обвиняемой по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемая с мая 2012 по июнь 2015 года, занимая должность председателя правления кредитного кооператива «Центр Финансовой Помощи», заключала договоры с жителями Магнитогорска и Сибая (Республика Башкортостан). Применяя разработанную схему финансовой пирамиды, женщина похитила денежные средства 251 пайщика, обратив в свою пользу свыше 87 млн рублей.

Основная часть потерпевших по уголовному делу является гражданами преклонного возраста. В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество, добытое преступным путем: недвижимость в Челябинске, Магнитогорске и курортной зоне Башкортостана на сумму свыше 37,4 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.