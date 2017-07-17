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Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 13:40

Жительница Еткуля должна вернуть почти 7 млн за нелегально купленный участок


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительницу Еткуля (Челябинская область) обязали вернуть в бюджет муниципалитета почти 7 млн рублей за нелегально купленный участок – она приобрела 18 тыс. «квадратов» по необоснованно низкой цене, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В 2014 году администрация Еткульского района выделила в собственность жительнице села Еткуль участок площадью 18 тыс. кв. метров по льготной цене 321 тыс. рублей. При этом рыночная стоимость земли составляла свыше 6,8 млн рублей. Более того, площадь участка значительно превышала необходимую для эксплуатации объекта размером 27 кв. метров.

Отметим, что земельный участок был разделен на 12 частей и продан другим физическим лицам. Поверка показала, что законных оснований для предоставления гражданке участка по льготной цене при наличии на нем объекта незавершенного строительства у администрации не имелось. Прокуратура через суд потребовала признать договор недействительным и взыскать в местный бюджет свыше 6,8 млн рублей. Судом данные требования удовлетворены в полном объеме.

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Теги: мошенничество, земля, новости еткуля
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