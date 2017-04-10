Житель Новосибирска задержан за серию мошенничеств на 480 тыс. в Снежинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) задержали 23-летнего жителя Новосибирска по подозрению в совершении серии мошенничеств на общую сумму 480 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, молодой человек звонил жителям «запретки» на домашние телефонов и по схеме «ваш родственник попал в беду» выманивал деньги.

«В настоящее время установлена его причастность к семи хищениям, потерпевшим причинен ущерб на сумму 480 тыс. рублей. По всем эпизодам в следственном отделе ОМВД ЗАТО возбуждены дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – "Мошенничество"», – сообщили в пресс-службе полицейского Главка.

Злоумышленник этапирован из Новосибирска и в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время отрабатывается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Отметим, что мужчина ранее судим за имущественные преступления. Он освободился из мест лишения свободы и сентябре 2016 года и в том же месяце совершил новые злодеяния.