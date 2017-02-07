16+ Житель Коркино, вспоровший себе живот, осужден за имитацию разбоя

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Коркино (Челябинская область) получил условный срок за ложный донос в полицию – мужчина, потративший зарплату втайне от жены, ранил себя и заявил, что на него напали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Израненный коркинец обратился в полицию с заявлением о разбойном нападении. Мужчина рассказал, что неизвестный с ножом подкараулил его в подъезде, несколько раз воткнул ему лезвие в живот и скрылся, отобрав зарплату, которую он нес домой. В полиции начали расследовать преступление и пришли к неожиданному выводу.

Оказалось, что мужчина сам потратил 32 тыс. рублей втайне от супруги и не хотел ей в этом признаваться. Чтобы история выглядела правдоподобно, горожанин сам причинил себе колото-резаные ранения. В результате действий коркинца была дезорганизована деятельность органов власти и охраны правопорядка, отвлечены силы и средства на проверку ложного сообщения. На мужчину завели дело по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

«Осужденный был полностью согласен с предъявленным ему обвинением и поддержал заявленное ранее ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание им своей вины, его раскаяние в содеянном, явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления», – рассказали в Коркинском городском суде.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

Ольга Плеханова