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Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 13:13

Житель ЧМЗ отделался «условкой» за стрельбу по человеку


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодой житель Челябинска осужден за стрельбу по человеку, который сделал ему замечание, – парень отделался «условкой», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Напомним, конфликт между группой молодых людей и потерпевшим произошел в августе 2016 года во дворе дома 2-А по улице Румянцева (Металлургический район).

Компания молодежи проникла в закрытый двор, а местный житель, опасаясь за целостность скамеек, прогнал их. Впоследствии один из них вернулся с травматическим пистолетом, чтобы отомстить. Дважды выстрелив в 49-летнего мужчину, парень, которому на тот момент было 16 лет, убежал. Потерпевший получил касательные непроникающие ранения живота и руки.

«Пистолет был обнаружен сотрудниками полиции недалеко от реки Миасс. Кроме того, в ходе обыска в квартире парня были обнаружены два охотничьих патрона и иные комлектующие к оружию – баллон оружейного масла, оптический прицел», – рассказали в прокуратуре.

Металлургический районный суд Челябинска признал молодого человека виновным по трем статьям УК РФ – в хулиганстве с применением оружия, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Теги: стрельба, чмз, подростки, новости челябинска
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