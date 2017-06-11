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Агентство новостей Доступ 1 11 июня 2017 года, 14:20

Жара возвращается на Южный Урал


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До плюс 25 градусов прогреется воздух в Челябинской области днем 12 июня – синоптики не исключают умеренные дожди, грозы и град, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью в регионе будет плюс 9-14, в горах – около четырех градусов, местами небольшие дожди. Днем в понедельник также возможны небольшие, местами – умеренные дожди, грозы, град, будет плюс 20-25, в горах – 13-18. Ветер западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 15 м/с.

В течение следующей недели, по предварительным данным, температура воздуха днем будет повышаться до 28 градусов.

По информации Челябинского ЦГМС, 12 июня в восточных районах региона местами ожидается высокая пожарная опасность. Четвертый класс ПО прогнозируется в Увельском районе и Южноуральске.

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Теги: прогноз погоды, погода в челябинске, новости челябинска
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