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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 10:35

Заведующая детсадом под Троицком получила срок за сбор денег с подчиненных


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Троицкий райсуд (Челябинская область) приговорил к двум годам заведующую Карсинским детсадом, признав ее виновной в мошенничестве при выплате премий подчиненым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В суде сообщили, что в декабре 2015 года на заседании премиальной комиссии было принято решение о добровольном сборе с педсостава дошкольного учреждения по 1 600 рублей с каждого для поощрения сотрудников из числа обслуживающего персонала. Деньги сдали 14 воспитаталей и их помощников.

«При этом заведующая была в курсе того, что в Управлении по делам образования администрации Троицкого района образовалась экономия фонда оплаты труда – этот профицит планировалось направить как раз на премиальные выплаты указанным работникам», – уточнили в суде.

На собранные же с педагогов дополнительные деньги руководитель детсада оплатила административный штраф, выписанный ей как должностному лицу, – 20 тыс. рублей, а нянечки, повара и сторожа получили премии из средств районного бюджета.

«Женщина признана виновной в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с использованием служебного положения. Сама подсудимая вину не признала, пояснив, что не давала указания о сборе денежных средств с педагогического состава для выплаты стимулирующих надбавок обслуживающему персоналу, а штраф погасила за счет личных средств», – уточнили в суде.

Суд назначил заведующей детсадом два года условно с испытательным сроком.

Приговор не вступил в законную силу.

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Теги: мошенничество, новости троицка, превышение должностных полномочий
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