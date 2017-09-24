Вс, 24.09.2017, 14:08 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 24 сентября 2017 года, 13:23

ВНИМАНИЕ. Заморозки прогнозируются ночью 25 сентября на Южном Урале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Понижение температуры воздуха до минус трех градусов прогнозируется ночью 25 сентября на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Челябинского ЦГМС, предстоящей ночью в большинстве районов пройдут небольшие, местами – умеренные дожди, в горах – с мокрым снегом, в отдельных территориях возможны туманы, будет от минус трех до плюс двух градусов.

Днем 25 сентября в регионе местами ожидаются небольшие дожди, плюс 5-10, отдельные порывы восточного – северо-восточного ветра до 12 метров в секунду.

Управление МЧС по Челябинской области информирует, что 24-25 сентября в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются заморозки – прогнозируется минус 1-4.

Специалисты отмечают, что подошел климатический срок начала отопительного периода на Урале, определяемый устойчивым понижением среднесуточной температуры ниже восьми градусов.

«На южные регионы Сибири и Урала пришел циклон, который затягивает холодный арктический воздух из акватории Карского моря. На юге Урала ночью столбики термометров опустятся до минус трех градусов, днем будет не выше плюс 10-ти. Пройдут дожди, по ночам не исключен мокрый снег», – говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Согласно предварительному прогнозу в октябре ожидается некоторый избыток осадков, а погода первых месяцев отопительного периода будет не такой морозной, как в прошлом году.

Теги: заморозки, погода в челябинской области, новости челябинска
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 589
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 12:28
Карталинской чиновнице, отправившей сирот жить в гараж, продлили домашний арест
вчера, 17:45
Копейчанка прикрылась ребенком, желая отомстить за занятое на парковке место
вчера, 16:21
Международный фестиваль духовной музыки открылся в Челябинской области
вчера, 15:11
Дубровский поручил достроить крытый каток в Кыштыме
вчера, 14:24
Названы самые популярные породы кошек в Челябинской области
вчера, 13:40
Южный Урал занял 11 место в рейтинге счастливых регионов
вчера, 13:05
На выплаты пострадавшим от аварии на «Маяке» направят 2,7 млн рублей
вчера, 11:32
Челябинские полицейские оштрафовали нелегалов на 150 тыс. рублей
вчера, 10:58
Напротив школы, открытой в Челябинске по поручению Путина, работает пивнушка
вчера, 09:17
ВНИМАНИЕ. В Центральном районе Челябинска закрыли движение на выходные
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с тем, что людей с ВИЧ нужно лечить принудительно?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость