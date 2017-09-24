ВНИМАНИЕ. Заморозки прогнозируются ночью 25 сентября на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Понижение температуры воздуха до минус трех градусов прогнозируется ночью 25 сентября на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Челябинского ЦГМС, предстоящей ночью в большинстве районов пройдут небольшие, местами – умеренные дожди, в горах – с мокрым снегом, в отдельных территориях возможны туманы, будет от минус трех до плюс двух градусов.

Днем 25 сентября в регионе местами ожидаются небольшие дожди, плюс 5-10, отдельные порывы восточного – северо-восточного ветра до 12 метров в секунду.

Управление МЧС по Челябинской области информирует, что 24-25 сентября в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются заморозки – прогнозируется минус 1-4.

Специалисты отмечают, что подошел климатический срок начала отопительного периода на Урале, определяемый устойчивым понижением среднесуточной температуры ниже восьми градусов.

«На южные регионы Сибири и Урала пришел циклон, который затягивает холодный арктический воздух из акватории Карского моря. На юге Урала ночью столбики термометров опустятся до минус трех градусов, днем будет не выше плюс 10-ти. Пройдут дожди, по ночам не исключен мокрый снег», – говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Согласно предварительному прогнозу в октябре ожидается некоторый избыток осадков, а погода первых месяцев отопительного периода будет не такой морозной, как в прошлом году.