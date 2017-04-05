ВНИМАНИЕ. Замерзшие лужи не «отпускают» челябинских автомобилистов по утрам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские автомобилисты предостерегают друг друга от ледяной ловушки – припаркованные с вечера в лужах машины не могут тронуться утром из-за замерзшей воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Резкий перепад ночных и дневных температур подготовил новую ловушку для южноуральских автомобилистов. Водители, паркующиеся по вечерам в лужах, рискуют приморозить машину колесами к асфальту. Избежать утреннего «сюрприза» можно, отыскав сухое место для стоянки.

В ближайшую ночь, 6 апреля, ночные температуры в Челябинской области могут достигать минус 7-10 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 8.

Напомним, в аналогичную ловушку попал прославившийся на весь мир кот Семен из Златоуста. Во время ноябрьских морозов животное решило погреться под автомобилем местного жителя и вмерзло в лед. Спасательную операцию мужчина заснял на видео. Теперь звездный кот живет в Москве у новой хозяйки. Правда, без кончика хвоста. Отмороженную часть тела Семену пришлось ампутировать.

Фото Антона Кучина из группы «Подслушано Рощино»