Ср, 05.04.2017, 09:23 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 08:06

ВНИМАНИЕ. Замерзшие лужи не «отпускают» челябинских автомобилистов по утрам


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские автомобилисты предостерегают друг друга от ледяной ловушки – припаркованные с вечера в лужах машины не могут тронуться утром из-за замерзшей воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Резкий перепад ночных и дневных температур подготовил новую ловушку для южноуральских автомобилистов. Водители, паркующиеся по вечерам в лужах, рискуют приморозить машину колесами к асфальту. Избежать утреннего «сюрприза» можно, отыскав сухое место для стоянки.

В ближайшую ночь, 6 апреля, ночные температуры в Челябинской области могут достигать минус 7-10 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 8.

Напомним, в аналогичную ловушку попал прославившийся на весь мир кот Семен из Златоуста. Во время ноябрьских морозов животное решило погреться под автомобилем местного жителя и вмерзло в лед. Спасательную операцию мужчина заснял на видео. Теперь звездный кот живет в Москве у новой хозяйки. Правда, без кончика хвоста. Отмороженную часть тела Семену пришлось ампутировать.

Фото Антона Кучина из группы «Подслушано Рощино»

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: заморозки, погода в челябинской области, автомобилисты
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 614
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 07:01
В Петербурге опознали 12 жертв теракта в метро
вчера, 18:25
На Расулевские чтения-2017 в Троицк приедет потомок пророка Мухаммеда
вчера, 17:50
Читатели Публички поговорят и сфотографируются с хоккеистами «Трактора»
вчера, 17:32
ВАЖНО. Изменения в ПДД усложнили жизнь водителям-новичкам, но упростили получение прав
вчера, 16:59
Чиновники отказали пенсионеру в звании «Ветеран труда», поскольку награду ему вручал не министр обороны
вчера, 16:47
Сердобольная жительница Кыштыма отдала мошенникам четверть миллиона
вчера, 16:16
ВНИМАНИЕ. ПАО «Челябэнергосбыт»: Листовки о выходе счетчиков из строя недостоверны
вчера, 15:59
Свалка продолжит отравлять район Полетаево до 1 июля из-за бездействия властей
вчера, 15:27
В Златоусте за жестокое обращение с детьми отдали под суд учителя начальных классов
вчера, 15:10
18+ Осужден таксист, забивший жителя Миасса, не оплатившего проезд друзей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость