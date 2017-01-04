Задержан парень, воткнувший отвертку в голову оппонента во время ссоры на парковке в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские полицейские задержали подозреваемого, который во время словесного конфликта на автопарковке достал из машины отвертку и воткнул ее в голову своему оппоненту, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Им оказался ранее не судимый 22-летний житель Сосновского района», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Во время задержания у подозреваемого была обнаружена и изъята отвертка, которой он наносил удары потерпевшему.

«В настоящее время злоумышленник в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания. Сотрудником следственного подразделения Отдела полиции "Центральный" в районный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в МВД.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Напомним, конфликт между мужчинами произошел 31 декабря 2016 года. По предварительным данным, 43-летний житель одного из домов в Парковом-2, возле которого расположена стоянка, сделал замечание соседу о том, что он криво поставил машину. Во время перепалки автовладелец 1994 года рождения достал отвертку и воткнул ее в голову оппонента.

Добавим, задержание произвели сотрудники уголовного розыска Отдела полиции «Центральный» и аппарата Управления МВД России по Челябинску.