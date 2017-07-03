Зачислить ребенка в школу на Южном Урале стало возможно через интернет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области родители с 1 июля 2017 года могут записать ребенка в школу через интернет – соответствующий сервис появился на портале gosuslugi.ru, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки региона.

На сайте госуслуг была доработана электронная услуга по зачислению ребенка в школу, переводу его в другое учреждение или по записи в первый класс на следующий учебный год. «Мы активно внедряем современные информационные технологии в образовательную сферу, что создает дополнительные удобства пользователям портала госуслуг», – отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Процедура состоит из нескольких шагов: заполнение электронной формы заявления, включающей выбор города, школы, параллели, класса, данные о родителях и ребенке, адрес проживания, загрузки скан-копии документов, указания формы информирования об этапах обработки заявления (email, телефон, SMS). После отправки заявления в личном кабинете пользователя появляется название услуги и статус ее рассмотрения.

Итогом электронной услуги станет появление сообщения о подтверждении зачисления в образовательное учреждение или обоснованный отказ.

С 1 июля образовательная организация может объявить набор и принять будущих первоклассников с незакрепленной территории. Данный набор может продолжаться до 5 сентября включительно при наличии свободных мест.