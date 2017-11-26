Южноуральские военные готовятся предотвратить теракты в колониях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 27 ноября в Саткинском районе (Челябинская область) стартует командно-штабное учение «Метель – 2017» – сотрудники и военнослужащие силовых структур отработают действия по пресечению террористического акта на объектах ГУФСИН России по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

«В процессе учения будет оценена слаженность взаимодействующих структур по обезвреживанию террористов, ликвидации угроз безопасности личности, обществу и государству, возникших в результате совершения террористического акта, а также минимизации их последствий», – говорится в официальном сообщении.

В антитеррористическом учении примут участие региональные управления ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС, оперативные группы и антитеррористические комиссии муниципалитета, а также военный комиссариат Сатки.