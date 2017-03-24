Южноуральские спортсмены стали лидерами Всероссийских зимних сельских игр

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские атлеты стали победителями Всероссийских зимних сельских спортивных игр – в соревнованиях приняли участие около 1 тыс. человек из 57 регионов России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Представители Челябинской области на прошедших Играх заняли первое место среди регионов с сельским населением до 800 тыс. человек и второе – в общекомандном зачете. Победителей чествовали 24 марта в региональном министерстве сельского хозяйства.

Поздравляя спортсменов, заместитель министра Александр Раевский отметил, что успехи агропромышленного комплекса области, занимающего передовые позиции в России, тесно связаны и с социальной сферой села.

«Все собравшиеся сегодня в зале – жители села, труженики аграрного комплекса. Если регион в целом поступательно развивается, развиваются и все сферы его жизнедеятельности, в том числе и спорт. Правительство Челябинской области финансирует развитие сельского спорта, строительство спортивных объектов в сельской местности, участие сельских спортсменов во всех соревнованиях всероссийского уровня», – отметил Александр Раевский.

Заместитель министра физической культуры и спорта Челябинской области Виталий Якушев вручил победителям Всероссийских зимних сельских спортивных игр награды – общий призовой фонд составил более 400 тыс. рублей.

В VIII Всероссийских зимних сельских спортивных играх, прошедших со 2 по 6 марта в Новосибирской области, приняли участие около 1 тыс. участников из 57 регионов России. В программу вошли соревнования по восьми видам спорта: лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования дояров, механизаторов и соревнования среди спортивных семей. Южноуральцы заняли первое командное место по гиревому спорту (две золотые медали и одна бронзовая), по шашкам (три золота), в состязаниях «Спортивная семья», лыжных гонках (шесть золотых медалей, по две серебряных и бронзовых). В соревнованиях механизаторов и дояров Челябинская область заняла четвертое место. По сумме заработанных очков команду южноуральцев опередили спортсмены из Новосибирской области, на третьем месте – Пермский край.