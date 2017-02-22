ВАЖНО. Южноуральские спасатели выставляют спецпосты на Таганае и Иремеле

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В преддверии длительных выходных южноуральские спасатели выставляют спецпосты на Таганае и Иремеле – сотрудники Поисково-спасательной службы Челябинской области с 22 по 26 февраля традиционно будут круглосуточно дежурить в приюте «Гремучий ключ» (нацпарк «Таганай») и поселке Тюлюк (природный парк «Иремель»), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр ПСС.

«В эти дни ожидается массовый наплыв любителей активного отдыха, в том числе не подготовленных к походам. У людей в возрасте могут возникнуть проблемы со здоровьем, которые могут помешать продолжению маршрута; кто-то может потерять ориентир, заблудиться и заработать обморожение и т.д. Спаспосты позволяют спасательной группе в наиболее короткие сроки прибыть на место и оказать помощь пострадавшим», – говорится в сообщении.

В составе постов будут нести дежурство по два спасателя, которые обеспечены снегоходом, комплектами специального профессионального и медицинского оборудования. «На вверенном участке спасатели будут следить за режимом учета туристов, проводить с ними профилактические беседы о правилах безопасности во время восхождения, давать рекомендации по экипировке и конечно оперативно выезжать для оказания квалифицированной помощи попавшим в беду», – добавили в пресс-центре.

Отправляясь в поход, обязательно:

- учитывайте погодные условия;

- подберите соответствующую сезонную и удобную одежду;

- возьмите с собой средства связи и полностью заряженные аккумуляторы к ним, запас еды и воды;

- сообщите родственникам о планируемом походе, а также время предполагаемого возвращения.

Любой самостоятельной туристической группе настоятельно рекомендуется зарегистрироваться в подразделениях Главного управления МЧС России по Челябинской области по телефону 101 или заполнив форму на сайте.

Напомним, телефон вызова экстренных служб един для всех мобильных операторов области. В случае необходимости нужно набрать 112 (звонок бесплатный).