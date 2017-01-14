Южноуральские синоптики прогнозируют теплые выходные без осадков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские синоптики прогнозируют теплые выходные – по данным специалистов, погода с повышенным на 3-5 градусов температурным фоном, малым количеством осадков и преобладанием слабого ветра удержится в Челябинской области 14 и 15 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В субботу, 14 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами возможны туманы, изморозь. «Температура воздуха в дневные часы -8-13 градусов. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с. В воскресенье, 15 января, также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -15-20 градусов, в низинах до -25 градусов. Днем -7-12 градусов. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с», − говорится в сообщении Челябинского Гидрометцентра.

В южноуральской столице 14 и 15 января осадки также не ожидаются, температура воздуха в утренние часы -15-18 градусов, в дневные -16-13 градусов, ночью 17-19 градусов ниже нуля.

Напомним, малоснежная и теплая погода установится на Урале до 19 января.