Южноуральские школьники собрали 230 тонн отходов за год

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области прошла церемония награждения победителей мероприятия «Летопись добрых дел по сохранению природы» – в течение учебного года в акции приняли участие почти 37 тыс. школьников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минэкологии.

Природоохранные мероприятия проводились в муниципальных образованиях Челябинской области весь учебный 2016-2017 год. Всего в акции было представлено 193 природоохранных проекта и 26 методических материалов по экологическому воспитанию и образованию обучающихся. Результатами большого комплекса мероприятий стали более 400 высаженных деревьев и 230 тонн собранных отходов, благодаря раздельному сбору которых в переработку отправилось 200 тонн макулатуры и 170 кг батареек.

В рамках практического природоохранного проектирования реализованы проекты по благоустройству и озеленению пришкольных участков «Посади дерево», «Зеленая весна-2017», «Экология+я», «Мы в ответе за то, что происходит на планете» и другие – всего около 50.

В акции приняли участие 36 тыс. 865 школьников, самыми активными стали учащиеся Златоуста (9 554 человек), Челябинска (4 082), Копейска (4 568), Снежинска (3 761), Троицка (1 410), Чебаркуля (2 282) и Увельского муниципального района (2 117).