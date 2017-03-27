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Агентство новостей Доступ 1 27 марта 2017 года, 17:17

Южноуральские школьники придумали, как изменить мир к лучшему


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские школьники активно принимают участие в проекте Русской медной компании (РМК) «Измени свой город к лучшему» – на сегодняшний день в оргкомитет социального конкурса подано более 20 заявок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Социальный проект «Измени свой город к лучшему» проводится на шести территориях присутствия предприятий РМК. Школьникам Кыштыма, Карабаша, Варны, Карталов, Коркино и Томинского сельского поселения предлагается представить свои идеи, направленные на улучшение городской среды. Лучшие проекты получат гранты – до 250 тыс. рублей.

На минувшей неделе завершился первый этап конкурса: в РМК поступило более 20 проектов – больше всего идей предложили школьники Коркинского муниципального района.Южноуральские школьники подошли к подготовке проектов серьезно и основательно: они представили не просто идеи, а настоящие исследовательские работы. В основном, их работы направлены на благоустройство какого-либо участка, озеленение территории, разбивку садов и благоустройство скверов; есть проекты экологической направленности; проекты, направленные на развитие спорта на территории – строительство стадиона, спортплощадок, скейт-площадок.

Большинство заявок соответствует критериям отбора. В частности, в проектах рассматриваются реально существующие проблемы и потребности конкретных территорий и предлагаются пути их решения, они разработаны авторами самостоятельно и могут быть реализованы в срок не более пяти месяцев. Лишь несколько проектов отправлены на доработку.

В середине апреля школьникам предстоит выступить перед экспертными комиссиями, в которые войдут представители Русской медной компании и территорий, где проходит конкурс «Измени свой город к лучшему». Авторам проектов предстоит обосновать актуальность выбранной проблематики, аргументировать необходимость реализации разработанного проекта. По итогам защиты жюри выберет шесть лучших проектов, которые будут воплощены до октября 2017 года.

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