Южноуральская спортсменка Анастасия Белякова вновь стала чемпионкой России по боксу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В воскресенье, 9 апреля, уроженка Златоуста (Челябинская область) Анастасия Белякова завоевала золото на чемпионате России по боксу – спортсменка вернулась на ринг после серьезной травмы на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соревнования прошли в Подмосковье. Анастасия Белякова провела четыре боя в своей весовой категории – до 60 килограммов. В финале она одолела чемпионку России-2014 года Наталью Шадрину из Бурятии.

«Ваше успешное выступление на соревнованиях стало доброй вестью для всех южноуральцев. Мы все рады, что Вам удалось восстановиться после травмы, полученной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, и гордимся этим золотом. Вы сумели доказать, что на Южном Урале живут по-настоящему сильные, целеустремленные люди», – поздравил чемпионку губернатор Борис Дубровский.

Добавим, что Анастасия не впервые становится чемпионкой России. Она завоевывала этот титул в 2012, 2013 и 2015 годах. В 2016 году на Олимпиаде в Рио спортсменка, несмотря на травму, выиграла бронзовую медаль.