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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 11:30

Юные певцы из Магнитогорска стали победителями «Металлинки-2017»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Юные певцы из Магнитогорска (Челябинская область) стали победителями «Металлинки-2017» – XX Всероссийский отраслевой конкурс детского творчества среди детей работников горно-металлургического комплекса завершился в Нижнем Тагиле (Свердловская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление информации и общественных связей ОАО «ММК».

«Успешно выступила на конкурсе студия эстрадной песни "Винни-Пух" ДК металлургов им. С. Орджоникидзе (руководитель Ирина Чигринова), победив в номинации вокальных коллективов. Финансирование поездки магнитогорских детей в Нижний Тагил полностью взяла на себя первичная профсоюзная организация Группы ОАО "ММК" ГМПР», – говорится в сообщении.

Студия детской эстрадной песни «Винни-Пух» была образована в 2001 году, неоднократно отмечена дипломами и является лауреатом многих конкурсов и фестивалей. Первоначально коллектив состоял из одной группы детей в возрасте 6-8 лет и насчитывал 15 человек. Сейчас в нем около 40 юных талантов.

В юбилейном конкурсе «Металлинка» приняли участие 300 детей металлургов и горняков из Липецкой, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Иркутской, Кемеровской и других областей. Творческие номера показали коллективы, представлявшие 29 предприятий из 11 регионов страны. Кроме вокала, дети соревновались в хореографии, народном творчестве и оригинальном жанре.

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Теги: ммк, новости магнитогорска, одаренные дети
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