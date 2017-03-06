Юбилей «Уральской кузницы» начался со спортивного праздника

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В «Уральской кузнице» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») начались торжества, посвященные 75-летию со дня пуска предприятия, – череду мероприятий открыл спортивный семейный праздник, на который металлурги традиционно собираются в канун дня рождения завода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Спортивный праздник прошел на лыжной базе в сосновом бору. Открыла соревновательную программу лыжная эстафета. На старт вышли 16 цеховых команд, мужчины бежали 3 км свободным стилем, женщины – 2 км. В мужском и женском забегах победу одержали сотрудники ремонтно-механического цеха.

Далее представители сильной половины человечества состязались в перетягивании каната и перекатывании колеса на время. Самыми сильными и сплоченными оказались кузнецы. Прекрасный пол соревновался в метании валенка на дальность и беге в мешках. Здесь первые места также достались отделу технического контроля.

В семейном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» среди команд с детьми в возрасте до десяти лет первой с заданиями справилась семья Евдокимовых, представляющая службу директора по персоналу. Среди команд с детьми постарше победа досталась семье Гапченко, выступающей за ремонтно-механический цех.

«Наш традиционный семейный праздник посвящен в этом году 75-й годовщине со дня пуска предприятия, которую мы будем отмечать 15 марта. Проигравших на таких соревнованиях не бывает, выигрываем мы все: кто-то получает призы и грамоты, остальные – заряд бодрости и прекрасного настроения», – отметил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.

Фото пресс-службы «Уральской кузницы»