Более 200 иностранных студентов напишут «Тотальный диктант» в ЮУрГУ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южно-Уральский госуниверситет станет одной из площадок «Тотального диктанта» в Челябинске – кроме коренных жителей, вуз предлагает испытать себя и иностранным студентам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу университета.

В 2016 году в рамках акции появилась специальная площадка для иностранцев, которая называется TruD. До этого они также принимали участие на общих условиях. В ЮУрГУ у иностранных студентов есть возможность написать диктант в малых группах. Кроме того, со студентами работают специалисты, преподающие русский как иностранный.

Иностранцы, изучающие русский, смогут написать «Тотальный диктант» в Челябинске

В прошлом году ЮУрГУ был третьей по количеству иностранных студентов площадкой в России. Сегодня уже подано около 200 заявок, но регистрация еще открыта. Зарегистрироваться можно на сайте «Тотального диктанта», выбрав в меню: Челябинск и площадку – ЮУрГУ.

Диктант пройдет по всей стране 8 апреля, в Челябинской области он начинается в 13.00. В ЮУрГУ площадкой для иностранных граждан является корпус «Сигма» (проспект Ленина, 78-В), где волонтеры и преподаватели встретят участников и помогут с регистрацией.

Диктант пройдет 8 апреля более чем в 800 городах 68 стран.

Отметим, что данная акция не единственный проект университета, направленный на погружение зарубежных студентов в российскую культуру. В ЮУрГУ в рамках реализации программы 5-100 создан Центр социокультурной адаптации, который помогает им «влиться» в русскоязычную образовательную среду. В Центре организован разговорный клуб, где разбирают и задания «Тотальных диктантов» прошлых лет.

Фото пресс-службы ЮУрГУ