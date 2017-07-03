Выставка замков разных народов мира открылась на «Аркаиме»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На базе музея «Природы и человека» историко-культурного заповедника «Аркаим» открылась экспозиция «За семью замками» – посетители смогут увидеть здесь уникальные запоры разных народов мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минкульта Челябинской области.

Выставка создана из предметов частной коллекции Игоря Даченкова, которые экспонируются в Музее замка подмосковного наукограда Дубна, а также из фондов местного Музея археологии и краеведения.

Посетители смогут увидеть большую коллекцию замков разных времен и народов, многим из которых сотни и тысячи лет. Так, здесь представлены подлинные римские ключи-кольца, замки и ключи, которые использовали в Древней Руси и Европе; замки с секретами из Индии и Китая; амбарные замки и шкатулки с оригинальными запорными механизмами; конские путы и каторжные кандалы, ювелирные замки и ключи и многое другое.

На выставке представлены также два уникальных экспоната: ключ от Васильковского укрепления Киевской крепости и замок из Древнего Булгара.

Многие из экспонатов можно подержать в руках, увидеть принцип их работы. Экспозиция будет работать до середины сентября.

Фото пресс-службы Минкульта Челябинской области