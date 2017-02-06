Вынесен приговор челябинцу, который делал и продавал боевое оружие

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Металлургическом районе Челябинска вынесен приговор жителю областного центра, который перебирал оружие, восстанавливал его боевые качества и продавал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

«Предприимчивый южноуралец приобретал охолощенное оружие, боеприпасы для его переделки под боевое и дальнейшего сбыта. При задержании в его доме контрразведчики обнаружили и изъяли целый арсенал:

два пистолета калибра 9 мм, самодельно изготовленных из списанных пистолетов Макарова, гладкоствольный, переделанный из сигнального пистолета МР-371; винтовку с нарезным стволом калибра 5,6 мм; охотничье ружье ИЖ-81; электродетонатор и более тысячи боеприпасов различного калибра», – говорится в сообщении.

Суд приговорил умельца с ЧМЗ к 4 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафу в размере 202 тыс. рублей.

Фото пресс-службы УФСБ по Челябинской области