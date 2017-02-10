Вступил в силу приговор в отношении миасского чиновника-взяточника

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 10 февраля, вступил в силу приговор в отношении бывшего начальника отдела муниципального жилищного контроля Комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту администрации Миасса (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ноябре 2016 года Сергей Новиков был признан виновным в получении должностным лицом через посредника взятки – 100 тыс. рублей. За эти деньги он обещал не проводить плановые и внеплановые проверки деятельности управляющей организации. Миасский горсуд приговорил его к двум годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей.

«В областной суд приговор обжаловала как сторона защиты, настаивавшая на оправдании осужденного, так и прокурор, который просил внести в приговор изменения, не касающиеся квалификации действий и срока наказания. Приговор первой инстанции вступил в силу», – сообщила официальный представитель Челябинского облсуда Евгения Нациевская.

Добавим, что Новиков вину в предъявленном обвинении не признал.