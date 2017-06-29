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Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 11:40

НУЖНА ПОМОЩЬ. Всем миром: жители Магнитогорска своими силами строят новую церковь


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Магнитогорска (Челябинская область) своими силами строят новую церковь – храм будет возведен в честь Похвалы Пресвятой Богородицы на улице Любимая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Магнитогорской епархии.

В ближайшее воскресенье, 2 июля, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий совершит чин закладки храма. Магнитогорцев приглашают принять участие в памятном событии.

Также настоятель храма Похвалы Пресвятой Богородицы Лев Баклицкий обращается к жителям с просьбой помочь в добром деле создания новой церкви. Для строительства требуются: строительный материал (кирпич, шлакоблок, лес, цемент, песок, арматурная сетка). Желающие могут помочь необходимым транспортом для доставки стройматериалов или предложить свои варианты помощи, в том числе, сделать пожертвование на банковский счет.

Получатель: Религиозная организация Прихода храма Успения Пресвятой Богородицы г. Магнитогорска Магнитогорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
р/сч 40703810172000000157

Челябинское Отделение N8597 ПАО Сбербанк России БИК 047501602
ИНН 7456990420, ОГРН 1137400001903, КПП 745601001
Назначение платежа: пожертвование на уставную деятельность.

Контактный телефон для желающих помочь: +7-906-898-1120.

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Теги: нужна помощь, храм, новости магнитогорска
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