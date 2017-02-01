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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 16:25

Все спектакли озерского театра «Золотой петушок» отменены


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) отменены все спектакли театра кукол «Золотой петушок» – причиной стал карантин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Внимание! Дорогие друзья, из-за карантина все спектакли отменяются до 7 февраля», – говорится в сообщении театра.

Напомним, в Озерске по решению санитарно-противоэпидемической комиссии карантин введен по 7 февраля (включительно) с усилением комплекса ограничительных мероприятий.

Приостанавлены учебные занятия в общеобразовательных организациях и учреждениях начального и среднего профессионального образования (1 и 2 курс), прерван тренировочный процесс, отменены массовые сборы в учреждениях культуры и спорта. Кроме того, введен особый санитарный режим во всех домах-интернатах, а родителям дошкольников рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми садов и яслей.

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Теги: орви, грипп, карантин, новости озерска
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