Все больше магнитогорцев оплачивают услуги связи через Сбербанк без комиссии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В январе 2017 года жители Магнитогорска (Челябинская область) оплатили домашний интернет от «Магинфо» (входит в группу компаний ТТК) через Сбербанк уже более 6 тыс. раз – популярность платежей связана с отсутствием комиссии и быстрым пополнением счета, в том числе онлайн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Оплатить услуги связи с помощью Сбербанка достаточно просто и занимает минимум времени. Для удобства клиентов ссылка на оплату через банк есть и на сайте компании «Магинфо» на странице «Плати легко» в разделе «Частному пользователю».

Все платежи через банк в адрес «Магинфо» зачисляются на счета абонентов в течение пары минут. Это очень удобно, когда нужно моментально восстановить доступ в интернет или к кабельному ТВ.

При оплате через банкоматы Сбербанка чек печатается автоматически. А через «Сбербанк Онлайн» чек можно не только распечатать, но и выслать на электронную почту или по SMS. Эту функцию оценили многие магнитогорцы.

Для оплаты услуг связи в приложении «Сбербанк Онлайн» нужно в меню «Переводы и платежи» выбрать «Интернет и ТВ», далее – «ТТК» или «ТТК Магинфо», затем заполнить лицевой счет и провести платеж. Оплатить услуги «Магинфо» также можно в банкоматах Сбербанка, которых сегодня в Магнитогорске 137. И почти половина из них работает круглосуточно.

Также у абонентов «Магинфо» есть возможность перевести оплату счетов в автоматический режим, чтобы вовремя пополнять свой баланс. Для этого есть бесплатная услуга «Автоплатеж» от Сбербанка. Подключить ее можно самостоятельно в банкомате или в «Сбербанк Онлайн», а также с помощью консультанта в офисе банка.