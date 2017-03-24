Врачи отказались госпитализировать покусанную собакой беременную в Верхнем Уфалее

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) наказаны врачи, которые отказались госпитализировать женщину, покусанную собакой, – сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлено, что в январе 2017 года в приемное отделение МБЛПУ «Центральная городская больница» за помощью обратилась местная жительница на 15-й неделе беременности – ее покусала домашняя собака. Главная медсестра отказала в госпитализации и рекомендовала обратиться в городскую поликлинику.

После долгого ожидания в очереди поликлиники женщина получила направление на госпитализацию в стационар хирургического отделения, куда первоначально и обращалась. При этом у пациентки зафиксировали множественные укушенные раны плеча и коленного сустава.

«Учитывая, что ранее ей отказали в помощи в данном учреждении, она по собственной инициативе была госпитализирована в областную больницу Челябинска, где ее экстренно прооперировали, после чего она пять дней находилась на стационарном лечении», – уточнили в региональной прокуратуре.

Установлено, что бездействием сотрудников горбольницы нарушены права и интересы женщины, что могло привести к тяжким последствиям. Прокурор города направил главврачу представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.