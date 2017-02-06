Возобновлено движение транспорта по дороге Оренбург – Орск

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главное управление МЧС России по Челябинской области информирует, что с 12.00 6 февраля снято ограничение на движение всех транспортных средств на трассе Р-336 Оренбург – Орск – Шильда с 170 по 260 км, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, временное ограничение было введено из-за метели и плохой видимости.

Между тем, по информации Гидрометцентра РФ, 6 февраля на севере Приволжского федерального округа прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь и более градусов ниже климатической нормы, на юге – сильный снег, налипание мокрого снега, метель, ветер 15-20 м/с (в Оренбургской области до 24 м/с), снежные заносы.

Росавтодор со ссылкой на синоптиков информирует, что сегодня на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Приволжского, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, Челябинской, Тюменской, Курганской, Магаданской областей прогнозируются сильный снег, метель, ветер 15-20 м/с.