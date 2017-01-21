Восстановлено движение фур по трассе М-5 в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Снято временное ограничение на движение грузовых транспортных средств по федеральной трассе М-5 «Урал» Москва – Челябинск на участке с 1 548 до 1 780 км, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Движение восстановлено в 20.00 по местному времени (18.00 мск), уточнили в ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что движение фур закрыто с 18.00 (16.00 мск) пятницы, 20 января, до 8.00 (06.00 мск) субботы, 21 января, на трассе М-5, на участке с 1 548 км по 1 705 км в Челябинской области, в связи с прохождением обильных осадков и затруднением проезда из-за сильных гололедных явлений. Временное ограничение введено для беспрепятственной расчистки трассы. Затем ограничение было продлено до 20.00 (18.00 мск) 21 января из-за сильных снегопадов в горнозаводской зоне Челябинской области.

Указанный участок дороги М-5 пролегает от Миасса до границы с Башкирией.