Восстановлено движение на трассе Оренбург – Орск до границы Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 11.30 (09.30 мск) 4 января 2017 года снято временное ограничение на движение всех транспортных средств в Оренбургской области на участке дороги Р-336 между Оренбургом и Орском до границы с Челябинской областью – с 170 по 260 км, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, ограничение было введено вечером 3 января из-за сильных метелей.

Все подразделения Главного управления МЧС по Челябинской области работают в режиме повышенной готовности. В случае ухудшения обстановки на региональных автодорогах на место выдвинутся мобильные пункты обогрева, будут развернуты городки жизнеобеспечения.

До 15 января 2017 все подразделения МЧС России работают в режиме ПГ: для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций сформирована группировка сил РСЧС общей численностью более 700 тыс. человек и свыше 130 тыс. единиц техники.