Военные саперы взорвут лед еще на двух реках Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) приступили к подрывам льда на малых реках в Челябинской области, чтобы предотвратить подтопление населенных пунктов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Саперы приступили к подрыву льда на реке Берсуат близ поселка Наследницкий в Челябинской области. Работы проводятся с целью предотвращения подтопления населенных пунктов, защиты мостов и гидротехнических сооружений. Накануне военнослужащие совершили 400-километровый марш из Чебаркуля к месту проведения противопаводковых мероприятий, провели рекогносцировку затороопасного участка», – сообщили в пресс-службе ЦВО.

Кроме того, подрывная команда проведет работы в селе Варна для разрушения льда на реке Нижний Тогузак.

В общей сложности планируется израсходовать около 1 тонны тротила, отметили в ЦВО.

Напомним, 13-15 марта саперы ЦВО провели взрывные работы на реке Сим в районе Аши.

Половодье на Южном Урале обычно проходит в апреле-мае, с двумя пиками: первый – во второй декаде апреля, второй, связанный с началом таяния снега в горах, в первой декаде мая. Осложнения обстановки возможны в случае обильных осадков (наложение сроков дождевого паводка и второго пика половодья).

Осложнение паводковой ситуации возможно на территории 34 населенных пунктов. Затороопасная обстановка прогнозируется в Ашинском, Брединском, Варненском районах и Троицке.

В Центральном военном округе сформировано 40 подрывных групп для борьбы с паводками на Урале, в Сибири и Поволжье. Более 800 военнослужащих, 70 единиц техники и 11 воздушных судов готовы при необходимости прийти на помощь населению.